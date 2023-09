O noua altercatie intre adolescente a avut loc in municipiul Hunedoara, din cauza unei cereri de prietenie pe o retea de socializare. Una dintre fete a fost atinsa cu o tigara aprinsa in zona fruntii."In data de 6 septembrie 2023, in jurul orei 20:10, la sediul Politiei Municipiului Hunedoara s-au prezentat politistii unei patrule de polite locala care au sesizat faptul ca, in data de 6 septembrie 2023, in jurul orei 19:40, au fost informati cu privire la faptul ca, pe strada Luncii, din ... citeste toata stirea