O femeie si un barbat au fost loviti de un autoturism, in aceasta dimineata, pe strada Petru Rares, la iesire din cartierul Gradiste, in zona cimitirului, anunta Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) Arad.Serviciul de Ambulanta Judetean Arad anunta ca femeia nu a raspuns manevrelor de resuscitare, cadrele medicale declarandu-i decesul. In ceea ... citeste toata stirea