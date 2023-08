O femeie a fost gasita moarta, marti, in apartamentul sau din Timisoara, situat in Calea Sagului, ea fiind ucisa. Agresorul este cautat de politisti.Potrivit anchetatorilor, crima a avut loc marti seara, pe strada Clabucet din zona Calea Sagului din Timisoara.Femeia de 46 de ani era singura in apartamentul aflat la etajul 3 al unui bloc in momentul in care atacatorul a intrat peste ea.Agresorul a lovit-o cu putere si s-a luptat cu ea in holul locuintei. Fmeia a reusit sa ... citeste toata stirea