O femeie in varsta de 37 de ani din orasul Sebis, judetul Arad, a fost arestata preventiv, dupa ce a incendiat cinci case, provocand pagube de aproximativ 200.000 de lei."In perioada 22 iulie - 6 noiembrie a.c., pe str. Crisului, din orasul Sebis, au izbucnit 5 incendii, la mai multe imobile. In urma acestor incidente, nu au fost ranite persoane, dar au fost cauzate pagube materiale in valoare totala de aproximativ 200.000 de lei. In toate cauzele au fost intocmite dosare penale pentru ... citeste toata stirea