O femeie a murit si un barbat a fost grav ranit, in urma unui grav accident, pe o strada din Arad

Un accident rutier grav a avut loc, joi, in municipiul Arad. O femeie a murit si un barbat a fost grav ranit, dupa ce masina in care se aflau s-a izbit violent de un alt autoturism, fiind proiectata intr-un stalp de electricitate si un autoturism parcat.Accidentul s-a produs pe Calea Radnei, la intersectia cu strada Miorita, iar potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), in eveniment au fost implicati un sofer de 80 de ani si unul de 22 de ani."Din cercetari a reiesit ca un barbat ... citeste toata stirea