O femeie a ramas fara permis, desi nu a comis nicio ilegalitate. Politistul a vrut sa ii faca un bine sotului

Un politist din Timis a fost condamnat definitiv la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru ca, in loc sa il amendeze si sa ii ia permisul unui sofer care a depasit viteza, i-a luat permisul sotiei barbatului. Curtea de Apel Timisoara a pronuntat sentinta finala intr-un dosar de abuz in serviciu in care a fost trimis in judecata un politist din Sannicolau Mare, judetul Timis. Politistul a fost trimis in judecata pentru ca in cursul anului 2015, dupa ce l-a prins pe un sofer de la o ... citeste toata stirea