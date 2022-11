O femeie beata, prinsa de politistii locali dupa a lovit o masina si a fugit. A incercat apoi sa scape dandu-si alta identitate

Politistii locali din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizati aseara, in jurul orei 18.15, de un coleg aflat in timpul liber care a observat ca un autoturism Volvo, de culoare gri, ce se deplasa pe Strada Ana Ipatescu dinspre Calea Sagului, a acrosat un alt autoturism marca Volkswagen, parcat regulamentar.Politistii locali au urmarit autovehiculul in cauza, pentru ca nu s-a oprit sa vada cat de grav a lovit cealalta masina si se deplasa haotic punand in pericol ceilalti participanti la ... citeste toata stirea