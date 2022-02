O femeie confirmata cu SARS-COV-2, prinsa la PTF Nadlac II, la revenirea in tara, si cercetata penal

O femeie in varsta de 35 de ani din Bucuresti, confirmata cu SARS-COV-2 de doua ori, nu a respectat izolarea si a calatorit in strainatate, ea fiind prinsa la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, la revenirea in tara. Femeia este cercetata penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor.Inspectoratul de Jandarmi Judetean Arad a anuntat, luni, printr-un comunicat de presa, ca o femeie in varsta de 35 de ani, din Bucuresti, s-a prezentat, duminica, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac ... citeste toata stirea