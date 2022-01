O femeie din Lugoj a disparut de la domiciliu, dupa ce i-a anuntat pe membrii familiei ca se sinucide

Politistii timiseni cauta o femeie din Lugoj, in varsta de 48 de ani, care a disparut de acasa. Lidia-Marcela Henci a plecat in 9 ianuarie de la domiciliul sau de pe strada Aleea Brazilor din municipiul Lugoj, iar de atunci nimeni nu mai stie nimic de ea. Persoana cautata a plecat de la domiciliu duminica dimineata in jurul orei 5, dupa ce i-a anuntat pe membrii familiei ca se sinucide. Se pare ca lugojeanca a avut o depresie in urma unui deces in familie. Pompierii din Lugoj, Buzias si Faget ... citeste toata stirea