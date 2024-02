O femeie in cere amantului daune morale de 15.000 de lei, dupa ce barbatul a dezvaluit relatia in fata sotului inselat

Proces demn de cascadorii rasului la Caras-Severin. O femeie si-a dat in judecata amantul, dupa ce barbatul a dezvaluit relatia in fata sotului inselat.Femeia i-a cerut amantului daune morale de 15.000 de lei, iar instanta i-a admis partial solicitarea, acordandu-i 5.000 de lei. Potrivit dosarului deschis la Judecatoria Caransebes, barbatul dat in judecata a mers la locuinta ... citește toată știrea