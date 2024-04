O fetita de 4 ani care a sarit in fata unei masini, la Orastie, a murit la Spitalul de Copii din Timisoara

O fetita de patru ani din Orastie, lasata nesupravegheata, a sarit in fata unei masini, fiind grav ranita. Copila a fost dusa de urgenta la spitalul din localitate, apoi transferata la Spitalul de Copii din Timisoara, unde a murit. Politistii au deschis o ancheta in acest caz."La data de 25.04.2024, o fetita de patru ani a sarit in fata unui autoturism care circula pe strada Pricazului, din Orastie, fiind ranita, dupa care a fost ... citește toată știrea