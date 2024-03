O fetita de doar 3 ani din Timis, abuzata sexual de mama si iubitul ei

Situatie revoltatoare in judetul Timis. Un tata o acuza pe fosta lui sotie ca a agresat-o sexual pe fetita lor, care avea la momentul faptelor doar 3 ani si 9 luni. Copila ar fi fost agresata si de mama si de iubitul acesteia. Tatal biologic a reusit sa obtina in instanta mutarea copilei din casa ororilor. Totusi, desi a trecut mai bine de un an de la declansarea anchetei, pana acum nu s-a luat nicio masura impotriva celor doi suspecti.Faptele s-ar fi petrecut in decembrie 2022, insa au iesit ... citește toată știrea