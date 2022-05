O firma din Timis a fraudat bani europeni pentru infiintarea unei plantatii de pomi fructiferi

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Timisoara au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a doua inculpate, pentru savarsirea unei infractiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, in forma continuata, comisa in forma autoratului si a complicitatii.In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut ... citeste toata stirea