O firma din Timisoara va construi cel mai mare complex zootehnic de porci din Europa

In Romania va functiona, in curand, un mare complex zootehnic de suine, in comuna Semlac, judetul Arad. Proiectul va avea 6 corpuri, cu o suprafata totala de 23.000 de metri patrati.Primarul comunei Semlac, Letitia Stoian, a declarat ca lucrarile de constructie a viitorului complex zootehnic au inceput deja, iar dupa ce va fi pusa in functiune, ferma va avea o capacitate de 5.000 de capete.Potrivit acesteia, detinatorul complexului este o societate din Timisoara. In oras, cel mai mare ... citește toată știrea