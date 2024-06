O formula de educatie inovatoare pentru a face fata provocarilor reprezentate de cresterea deseurilor de plastic - EDU4PlastiCircular, un proiect international coordonat de UPT

Materialele plastice reprezinta o provocare semnificativa in materie de mediu si clima. Una dintre problemele cheie este supraproductia de piese de plastic si acumularea acestuia, pe cand ratele de reciclare si recuperare sunt inca extrem de scazute nu doar la nivel european, dar si mondial.Doar la nivelul anului 2022 piata materialelor plastice a fost evaluata la 100,5 miliarde USD, avand o tendinta de crestere si in viitorii ani datorita cererii tot mai mari de produse din mase plastice in ... citește toată știrea