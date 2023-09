Intr-o comuna de langa Timisoara s-a nascut, in urma cu 16 ani, o frumoasa traditie care ii leaga si mai mult pe banatenii din Romania si cei din Serbia. Este vorba despre meciuri de fotbal, doua intalniri pe an, una la Parta, langa Timisoara, si una in Serbia, intr-una din localitatile Banatului sarbesc.Un astfel de meci a avut loc week-end-ul trecut la Parta, prilej de reintalnire intre prieteni dragi, asa cum aveam sa aflam la fata locului. Chiar daca meciul de fotbal a fost pretextul ... citeste toata stirea