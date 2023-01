O noua plangere privind infrastructura rutiera a fost trimisa pe adresa . De data aceasta, un cititor reclama ca o groapa le face probleme soferilor la iesirea de pe autostrada, in zona Giarmata."Doresc sa semnalez o intamplare neplacuta, petrecuta aseara. Am iesit de pe autostrada, in zona Giarmata, circuland cu 30 km/h, si am dat intr-o groapa... Evident, am facut pana la roata din spate. Surpriza a fost ca, oprind in primul refugiu, mai erau trei masini cu aceeasi problema - una dintre ... citeste toata stirea