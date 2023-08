Tanara lugojeanca Amalia Bodac, absolventa a Liceului Teoretic "Iulia Hasdeu" Lugoj, a participat, alaturi de alti 18 studenti din Europa, la programul "Study of the U.S. Institutes for Student Leaders from Europe" in perioada 20 iunie - 26 iulie a acestui an.Activitatile din cadrul SUSI s-au desfasurat in Washington, D.C., Philadelphia si la Arizona State University (Phoenix, Arizona)."In martie 2023, in pauza unui curs de la mine de la facultate am primit un email care mi-a transmis ca ... citeste toata stirea