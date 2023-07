Salvamontistii din Hunedoara si Gorj au intrat in alerta, marti seara, dupa ce o lumina puternica, cu flacara si zgomot, a fost observata pe cer, trecand peste creasta masivului Valcan. Prima supozitie a fost a unui avion cu probleme, insa ulterior salvamontistii si-au dat seama ca a fost vorba despre un meteorit, scrie news.ro."Un meteorit a pus in stare de alerta salvamontistii din Hunedoara si Gorj. Dupa ce, in zona Lupeni-Uricani, pe cer a fost observata o lumina puternica, cu flacara si ... citeste toata stirea