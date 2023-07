O mama isi plange fiica plecata prea curand din aceasta lume. La doar 25 de ani, Patricia Maria a fost gasita moarta, sambata intr-o camera a hotelului Ibis din Timisoara. Alarma s-a dat duminica, in jurul pranzului, cand receptionera hotelului a avut parte de socul vietii. A patruns in camera respectiva si a gasit-o pe tanara fara suflare."Copilul meu-Patricia Maria-a plecat in alta dimensiune. Sufletul meu si viata mea, fiinta pentru care ma straduiam sa corectez ceva in aceasta lume. Copil ... citeste toata stirea