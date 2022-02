O mana de victorii! Voleibalistele de la CSM Lugoj se impun pentru a cincea oara in retur, 3-0 cu Dacia Mioveni

Voleibalistele de la CSM Lugoj au bifat a cincea victorie consecutiva in prima divizie, dupa 3-0 cu CS Mioveni, in intermediara de miercuri, pe propriul teren.Succesul, care mentine formatia lugojeana pe pozitia a IV-a a clasamentului a fost obtinut in 68 de minute, pe seturi fiind 25-19, 25-19 si 25-16. CSM Lugoj a ajuns la a 12-lea victorie stagionala, acumuland 37 de puncte, cu doua mai mult decat urmatoarea clasata, CS Medgidia, care are un meci mai putin disputat, cu vicecampioana Volei ... citeste toata stirea