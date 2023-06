Un barbat de 65 de ani a murit, iar o femeie a fost lovita, miercuri seara, dupa ce masina in care se aflau a ajuns in raul Cerna, in judetul Hunedoara. Victimele erau blocate in autoturism, fiind scoase de pompieri."Astazi, printr-un apel la numarul unic de urgenta 112, a fost anuntat faptul ca un autoturism care se deplasa pe DJ 687 E, a derapat si a ajuns in raul Cerna, pe raza localitatii Teliucul Inferior", a anuntat, miercuri seara, ISU Hunedoara, conform news.ro.La fata locului s-au ... citeste toata stirea