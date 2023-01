O masina a luat foc in mers, din cauza unui scurtcircuit

Echipaje ale ISU Timis au intervenit, marti, pentru stingerea unui incendiu la un autoturism aflat in mers pe DN 68A, la intrarea in localitatea Margina, dar soferul a reusit sa se autoevacueze pana la sosirea echipajelor de interventie.Purtatorul de cuvant al ISU Timis, Elena Megherea, a declarat ca la sosirea pompierilor la locul interventiei, acestia au constatat ca incendiul se manifesta cu ardere generalizata la intregul autoturism, care era parcat in afara partii carosabile."Marti, 03. ... citeste toata stirea