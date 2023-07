Un autoturism care se afla in mers pe DN6, a luat foc in zona localitatii Teregova din judetul Caras-Severin, in urma unui scurtcircuit la motor. Soferul a incercat sa stinga singur flacarile si a suferit arsuri la maini fiind transportat la spital pentru ingrijiri medicale."In aceasta dimineata, un autoturism a luat foc in timp ce se deplasa pe DN6, pe raza localitatii Teregova. Incendiul a fost semnalat de catre ceilalti participanti la trafic care au vazut flacara la compartimentul motor, ... citeste toata stirea