O menajera a furat cardul unei pensionare si si-a cumparat eletronice si electrocasnice de peste 6.000 de euro

O menajera din Oradea a profitat de o pensionara de 87 de ani, pe care o ajuta la treburile casnice, furandu-i banii si cardul. Ulterior, femeia a facut tranzactii financiare in valoare de 6.000 de euro, cumparandu-si electrocasnice, electronice pentru casa, dar si scule.Femeia a lucrat ca menajera in locuinta batranei in perioada decembrie 2023 - februarie anul curent, ajutand-o la treburile casnice. In acea perioada a luat 2.850 lei si cardul bancar al proprietarei, spun politistii, iar ... citește toată știrea