Pentru asigurarea stocurilor de combustibil necesar producerii energiei termice pentru sezonul rece 2023-2024, continuam aprovizionarea cu carbune si gaz, a anuntat administratotul special al Colterm SA, Alexandru Cristian Amza. Astfel, la inceput de august, situatia stocurilor de combustibil este urmatoarea: "33.697 de tone carbune, fata de 19.000 de tone cat aveam in stoc in perioada similara a anului trecut, si 67.628 MWh gaz inmagazinat in depozite subterane, comparativ cu 10.958 MWh ... citeste toata stirea