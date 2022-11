O noua actiune de deratizare la Timisoara. Cetatenii care nu elimina daunatorii din gospodarii, pasibili de amenda

In perioada 14 - 30 noiembrie, la Timisoara are loc o noua runda de deratizare pe domeniul public. De aceste operatii se va ocupa Coral Impex SRL, firma cu care primaria are contract de cativa ani incoace. Produsele folosite vor fi Deration Pellet (substanta activa Bromodialone) si Colbrom Pasta (substanta activa Bromadiolone). Acestea sunt avizate si fac parte din Grupa III de toxicitate (pesticide non-agricole), Tip 14 ( rodenticide),Cu aceasta ocazie, ca de fiecare data, reprezentantii ... citeste toata stirea