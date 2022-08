O noua actiune de dezinsectie, in a doua jumatate a lunii august, la Timisoara

Saptamana viitoare, intre 17 si 21 august, la Timisoara va avea loc o noua actiune de dezinsectie aeriana, urmata de si una terestra, pana spre finalul lunii, anunta reprezentantii Primariei. Ca de obicei, crescatorii de albine sunt rugati sa si le adaposteasca, in timp ce restul cetatenilor trebuie sa isi igienizeze gospodariile, altfel risca amenzi."In cadrul obligatiilor legale ce ii revin, Primaria Timisoara anunta cetatenii orasului ca, in perioada 17.08.2022-21.08.2022, in intervalul ... citeste toata stirea