O noua actiune de dezinsectie la Timisoara

In perioada 19-24 mai la Timisoara se va desfasura o noua actiune de dezinsectie aeriana. Substantele chimice vor fi imprastiate dimineata de la rasarit, pana la ora 10, si dupa ora 17, pana la asfintit. Aceasta activitate va fi continuata cu tratamente terestre de dezinsectie in perioada 25-31 mai, intre orele 21-6.Lucrarile vor fi efectuate de societatea Coral Impex SRL, cu care primaria a incheiat un contract in acest sens.Conform autoritatilor, produsele folosite sunt: Cymina Plus, avand