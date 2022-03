O noua amenda pentru firma care a improvizat o groapa de gunoi in zona Ovidiu Balea. In total, sanctiunile ajung la 180.000 de lei

Firma care a amenajat o groapa clandestina de deseuri in zona Ovidiu Balea a primit o noua amenda. Daca in urma cu 15 zile aceasta fusese amendata cu doua amenzi, una de 70.000 si una de 60.000 de lei, acum aceasta a mai primit o sanctiune de 50.000 de lei pentru ca nu a curatat in termenul impus spatiul cu pricina. Acestora li se adauga si amenda de 40.000 de lei primita de proprietarul terenului unde a fost depistata groapa de gunoi, cel care era, de altfel, administratorul firmei vinovate de ... citeste toata stirea