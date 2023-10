Asociatia "Free Amely 2007" din Lugoj organizeaza o noua campanie de sterilizare/castrare gratuita a cainilor si pisicilor cu si fara stapan. Actiunea - ultima din acest an - are loc in zilele de 14 si 15 octombrie. Actiunea este organizata in parteneriat cu Asociatia Halona for Dogs e.V., din Germania, iar echipa medicala este formata din dr. Darius Terhes (coordonator), dr. Rebecca Dorothea Badekow, din Germania, dr. Simon Cubin, dr. Daniel Cubin, asistent ... citeste toata stirea