O noua companie aeriana va efectua curse pe ruta Timisoara - Bucuresti

Compania aeriana low-cost HiSky, infiintata in anul 2020 in Republica Moldova si certificata recent ca operator aerian si in Romania, a inceput operarea primelor zboruri din noua baza operationala a companiei, aeroportul Otopeni din Bucuresti. Pasagerii din capitala vor putea calatori cu HiSky catre Timisoara si Cluj, ca si catre Israel - Tel Aviv. Totodata, in vara acestui an, compania va opera mai multe zboruri charter.In urma cu un an a fost anuntat ca HiSky pregateste lansarea zborurilor ... citeste toata stirea