Cadavrul unui tanar de 23 de ani a fost gasit joi, pe marginea Centurii Oradea. Acesta prezenta urme de violenta pe corp."In cursul zilei de astazi, s-a descoperit cadavrul unui tanar de aproximativ 23 de ani, in zona Centurii Oradea, in apropierea magazinului Selgros.In continuare se efectueaza cercetari in rem de catre procurori pentru stabilirea cu exactitate a ... citeste toata stirea