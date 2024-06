EcoStuff Romania te invita pe malul Begai, la o noua editie "Make it! Race it! Recycle it!" sambata, 15 iunie, incepand cu ora 10. Editia cu numarul 8 a proiectului este realizata in parteneriat cu DS Smith Packaging Romania si Valeo, sponsorizat de ZF Lifetec, Litens Romania, Continental Romania, Eps Romania, Forvia Hella, sustinut de Adid Timis si Retim.Make it! Race it! Recycle it! este o eveniment sportiv neconventional, organizat pentru a celebra Ziua Internationala a Mediului, care-si ... citește toată știrea