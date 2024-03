O noua explozie pe piata imobiliara din Timisoara. Cat e acum un metru patrat

Luna si scumpirea! Dupa ce in ianuarie s-a inregistrat o crestere de 0,7 la suta a preturilor, atat la nivel national cat si in Timisoara, luna februarie a venit cu noi scumpiri, mai mari decat in urma cu 30 de zile.Astfel, in tara, preturile apartamentelor au crescut in februarie cu 2,1 la suta fata de ianuarie, media la metru patrat fiind de 1.542 euro, conform analizei facute de imobiliare.ro. Si la Timisoara am asistat la o crestere importanta, mai exact de 1,7 la suta, astfel incat un ... citește toată știrea