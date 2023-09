Dupa plecarea sotilor Cosmina si Mihai Zimcencu, la centrul national de la Deva, conducerea Clubului Sportiv Municipal Lugoj a predat activitatea sectiei de gimnastica feminina (repornita in acest an, dupa doua decenii), antrenorilor lugojeni Adrian Meleanca (coordonator), Tiberiu Cizmadia, Alexandru Panait (revenit din Spania) si Adrian Ianculescu.Antrenamentele au fost reluate in 22 august.Programul de antrenament este in zilele de marti si joi, intre orele 16-19, sportivele fiind impartite ... citeste toata stirea