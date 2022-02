O noua lovitura pentru familia Furdui, ramasa fara sapte copii in Germania: "Nu ne vom lasa calcati in picioare"

Familia Furdui, ramasa fara toti cei sapte copii, luati de Jugendamt (Protectia Copilului din Germania), a mai primit in 17 februarie 2022 o lovitura. Cei doi parinti au fost decazuti din drepturi. Sustinatorii familiei Furdui sustin ca decizia a fost luata fara a li se da dreptul sa se apere. "In data de 17 februarie, in mod contrar oricarui drept la aparare, instanta s-a intrunit de una singura, fara stirea avocatilor si a parintilor, si a retras toate drepturile parentale ale parintilor ... citeste toata stirea