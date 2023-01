O noua tragedie cu o arma de vanatoare! Bunic, impuscat mortal de nepot

Politistii municipiului Lugoj au fost sesizati, joi, 5 ianuarie, cu privire la faptul ca in localitatea Jdioara din judetul Timis, un barbat a fost impuscat cu o arma de vanatoare.Oamenii legii s-au deplasat de urgenta la fata locului, constatand faptul ca un barbat, in varsta de 30 de ani, in timp ce se afla la domiciliul sau din localitatea Jdioara, l-a impuscat accidental pe bunicul sau, in varsta de 81 de ani, cu o arma de vanatoare, pe care o detinea fara forme ... citeste toata stirea