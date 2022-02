O noua transa a tichetelor valorice pentru vaccinati a ajuns la Lugoj

Directia de Sanatate Publica a Judetului Timis a distribuit medicilor de familie si centrelor de vaccinare o noua transa de tichete de masa corespunzatoare unui numar de 64.060 persoane care au fost imunizate complet impotriva COVID-19 in perioada 25 octombrie 2021 - 31 ianuarie 2022.La centrul de vaccinare amenajat in incinta Salii Sporturilor "Lavinia Milosovici" din Lugoj au fost receptionate un numar de 4.625 de carnete, fiecare continand 5 tichete in valoare totala de 100 de lei. ... citeste toata stirea