O noua zi, un nou record: peste 1.000 de cazuri de COVID-19 in Timis, miercuri

Miercuri, 19 ianuarie, pentru a doua zi la rand, a fost stabilit un nou record al numarului de cazuri depistate intr-un interval de 24 de ore in Timis. De luni pana marti au fost confirmati cu infectie cu SARS-CoV-2 940 de timiseni; de marti pana miercuri - 1.006. De aceasta data, a fost inregistrat si un deces asociat cu infectia in judet, spre deosebire de perioada precedenta, cand nu a fost niciunul. In spitale de profil din judet raman internati 191 de pacienti confirmati sau suspectati de