Din 28 august, traficul in zona Calea Bogdanestilor - Bulevardul Cetatii se va desfasura in conditii mai bune, a anuntat Primaria Timisoara. Pe Calea Bogdanestilor, Primaria Timisoara va deschide circulatia rutiera pe tronsonul strada Grigore Alexandrescu - Bulevardul Cetatii."Lucrarea de pe Bogdanestilor este una extrem de importanta pentru sistemul de mobilitate al Timisoarei. Intram in ultima etapa a proiectului. Practic, am modernizat intreaga infrastructura, de la retelele de apa-canal, ... citeste toata stirea