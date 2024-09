O pictura a regretatului Nicu Covaci (Phoenix), in prima licitatie de arta contemporana din noul sezon Artmark

Prima licitatie de Arta Contemporana din noul sezon al Casei A10 by Artmark, intitulat[ "Back to Art", are loc joi, 26 septembrie, de la ora 19.00, la Palatul Cesianu-Racovita. Expozitia lucrarilor participante este deja deschisa publicului, zilnic cu intrare libera, la Galeriile Artmark, si ii aduce impreuna pe simeze pe cei mai titrati artisti ai momentului, alaturi de alte nume consacrate.Participa in actualul eveniment si Paul Baraka Marat, ale carui lucrari sunt adesea considerate ... citește toată știrea