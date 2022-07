O procuroare refuza sa se mute din biroul pe care il imparte cu o colega cu care se afla in conflict dur

O procuroare de la Parchetul Judecatoriei Timisoara a contestat in instanta un ordin prin care conducerea institutiei a dispus mutarea sa in alt birou. Procuroarea a pierdut procesul, dar refuza sa se mute din biroul pe care il imparte cu o alta procuroare, cu care se afla in conflict. Minela Abagiu si Marioara Sandu, doua procuroare de la Parchetul Judecatoriei Timisoara (Marioara Sandu a fost si procuror DNA), au ajuns sa aiba un conflict atat de dur incat, pentru detensionarea situatiei, a ... citeste toata stirea