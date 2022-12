O romanca, un croat si doi sarbi au incercat sa scoata din tara ilegal o fetita de 7 ani

Politistii de frontiera de la Moravita, judetul Timis, au depistat, in noaptea de vineri spre sambata, pe sensul de iesire din tara, intr-un autoturism inmatriculat in Austria, un fetita in varsta de sapte ani pentru care insotitorii nu au putut sa prezinte documentele cerute. Copila era insotita de o femeie romanca, un cetatean croat si doi cetateni sarbi, informeaza Agerpres.Potrivit politistilor de frontiera, femeia romanca din autoturism s-a prezentat ca fiind bona fetitei. "In urma ... citeste toata stirea