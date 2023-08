O tanara din Arad a sarit la bataie, dupa ce tot ea a fost cea care a sicanat in trafic. S-a intamplat pe un drum judetean din Timis, pe care se fac lucrari de asfaltare. Intreaga scena a fost surprinsa cu camera de bord de un alt treilea sofer, instructorul auto Mircea Crisan.Incidentul a avut loc zilele trecute, in Giarmata, pe drumul judetean care face legatura intre autostrada si Timisoara. In videoclipul publicat pe retelele sociale de un instructor auto, se vede cum tanara intra cu ... citeste toata stirea