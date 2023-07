O bunica in varsta de 81 de ani din Oradea a devenit vedeta pe TikTok, dupa ce unul dintre nepotii sai a publicat un videoclip pe platforma TikTok, in care se vede cum ea conduce pe centura din oras.Filmarea a fost publicata miercuri pe platforma TikTok, celebra pentru clipurile muzicale sau amuzante, si in doar 24 de ore a adunat peste 3 milioane ... citeste toata stirea