O soferita de doar 21 de ani a murit dupa ce s-a rasturnat cu masina pe camp

Un accident rutier cumplit a avut loc, miercuri, pe DN 58 B, in afara localitatii Ghertenis, judetul Caras-Severin. O soferita de doar 21 de ani a murit dupa ce ar fi pierdut controlul asupra directiei de mers, iar masina pe care o conducea s-a rasturnat pe camp, potrivit realitateaderesita.net.Din primele cercetari, politistii au stabilit ca, in timp ce conducea un autoturism pe DN 58 B, in afara localitatii Ghertenis, din directia Timisoara - Resita, o soferita de 21 de ... citeste toata stirea