O soferita din Targu Jiu a lovit un copil de 14 ani, in Timisoara. Pentru ca avea permisul suspendat a fugit de la locul accidentului

O soferita din Targu Jiu, cu permisul suspendat, a lovit un copil de 14 ani, in Timisoara. Femeia a fugit de la locul accidentului.Ea a fost depistata de politisti, iar luni seara a fost retinuta pentru 24 de ore, pentru vatamare corporala din culpa.La data de 12 aprilie, politistii Biroului Rutier Timisoara au fost notificati de catre medicul de garda al unei unitati medicale cu privire la prezenta unui minor de 14 ani, adus pentru ingrijiri medicale in urma unui incident in care ar fi ... citește toată știrea