Sfarsit tragic pentru o artista romanca. O bihoreanca de 23 de ani a fost gasita spanzurata in Budapesta. Facea masterul in capitala Ungariei si era cunoscuta pentru interpretarile ei la chitara, dar si pentru poeziile emotionante pe care le compunea. Mama sa, postas de meserie, nu are bani pentru repatrierea trupului, iar apropiatii i-au sarit in ajutor.Csilla Godza avea 23 de ani si era originara din Bihor, comuna Balc. Aceasta a plecat la Budapesta pentru studii. Era cunoscuta ... citeste toata stirea