O tanara de 19 ani a murit pe DN 6, dupa ce a ajuns cu masina pe contrasens si a lovit un TIR

O tanara de 19 ani, care se afla pe DN 6 la volanul unei matini, a murit, marti seara, dupa ce a patruns cu autoturismul pe contrasens si a fost lovita in plin de un TIR care circula regulamentar.Accidentul a avut loc in localitatea Ciochiuta din judetul Mehedinti."La fata locului s-au deplasat politistii din cadrul Serviciului Rutier care, din verificarile efectuate, au stabilit ca o tanara de 19 ani, din comuna Voloiac, in